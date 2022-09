Num confronto de líderes, o Real Madrid «bailou» ao ritmo do samba, venceu o Betis por 2-1 e isolou-se na liderança da La Liga.

Com o português Rui Silva na baliza, mas sem William Carvalho, ausente por lesão, os andaluzes foram ao Bernabeu com o intuito de jogar cara a cara com o campeão espanhol e europeu. Porém, por alguma coisa o Real Madrid levantou aqueles troféus e aos nove minutos colocou-se em vantagem.

Um passe de Alaba serviu Vinicius Júnior que fez um chapéu a Rui Silva e adiantou os «merengues». O Betis reagiu com alguma celeridade e aos 17 minutos igualou. Borja Iglesias na jogada e Canales a rematar pelo meio das pernad de Thibaut Courtois para o 1-1.

Uma opção de Carlo Ancelotti revelou-se também ela decisiva. Fede Valverde entrou aos 63 minutos e aos 65 rompeu pela defesa andaluza, serviu Rodrygo e o brasileiro copiou o compatriota Vinícius Jr. no sentido em que colocou a bola no fundo das redes.

O 2-1 final dita que o Real Madrid soma por vitórias os quatros jogos disputados até agora na liga espanhola. O Betis soma nove pontos, ou seja, fica a três dos merengues e pode ser ultrapassado por Barcelona, Ath. Bilbao e Villarreal.