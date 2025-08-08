Um silêncio que não escapou ao mundo do futebol. A France Football apresentou esta quinta-feira os 30 nomeados para a Bola de Ouro, que conta com três portugueses. Os clubes, como habitual, fizeram as tradicionais publicações enaltecendo os respetivos jogadores que tinham sido nomeados.

Porém, entre eles, houve uma equipa que não fez qualquer publicação: o Real Madrid. A especulação que surge é que o emblema madrileno optou por ficar em silêncio devido ao que aconteceu no ano passado.

Vinicius Júnior, recorde-se, era apontado como o potencial vencedor da Bola de Ouro 2024. No entanto, Rodri, do Manchester City, acabou por levar o galardão. Já na altura, o Real Madrid pronunciou-se de forma efusiva.

«Neste momento, a Bola de Ouro deixa de existir», referiu o clube no dia 28 de outubro de 2024. Além disso, os jogadores nomeados - inclusive Vinícius - não marcaram presença na gala. O Real Madrid foi até premiado como melhor equipa de 2024, mas ninguém do clube recebeu o troféu.

Por norma, o emblema espanhol faz todo um acompanhamento, desde publicações nas redes sociais a conteúdos na Real Madrid TV. Este ano tudo mudou. Para a Bola de Ouro, o Real Madrid conta com três nomeados: Vinícius, Bellingham e Mbappé. Porém, as publicações desta quinta-feira limitaram-se a conteúdos de treino.

O vencedor será anunciado no próximo 22 de setembro, em Paris. No entanto, dado o boicote do clube de Madrid, resta saber se os nomeados dos «Merengues» vão marcar ou não presença na gala deste ano.