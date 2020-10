Concentrado com a seleção brasileira, Casemiro, ex-jogador do FC Porto, aproveitou para esclarecer as dúvidas quanto ao seu verdadeiro nome.

«Poucas pessoas sabem que o meu nome na verdade é Casimiro, porque o apelido da minha mãe escreve-se com “i”: Casimiro. Quando eu jogava no Brasil, houve um jogo em São Paulo onde as pessoas começaram a chamar-me de Casemiro. Naquele dia fiz um grande jogo e resolvi que ia continuar a chamar-me assim, com 'e'. E até hoje», disse o médio do Real Madrid em entrevista à Movistar.

Quanto à fama de jogador agressivo, o médio de 28 anos sublinhou os poucos cartões que recebe e garantiu que tenta «manter as situações controladas».

Já em casa, é mais difícil, admite: «Adoro ver futebol, a ponto de a minha esposa às vezes ficar chateada porque passo os dias a ver jogos», brincou.

Sobre a possibilidade de um dia vir a ser treinador, Casemiro reconhece que é «um cargo muito complicado», porque «não importa como as coisas corram, o treinador acaba sempre por ser o culpado».