Na antevisão à receção ao Leganés, na 29.ª ronda da La Liga, Carlo Ancelotti foi questionado sobre o interesse em liderar a seleção brasileira. Este foi o tema que marcou a conferência de imprensa desta sexta-feira.

«Ninguém me contactou. Estou habituado a estes rumores, tenho muito mais em que pensar. O que acontece em redor não me importa. Estou focado nesta fase da temporada, que é vital para o Real Madrid. O meu contrato é claro [até junho de 2026]. Tenho muito apreço pela seleção brasileira, pelos jogadores e adeptos, mas o meu contrato é com o Real Madrid. O meu foco é ganhar títulos», explicou.

De recordar que Jorge Jesus é a alternativa para suceder a Dorival Júnior no leme do Brasil.

Quanto a Ancelotti, na tarde desta sexta-feira, esclareceu que o defesa Mendy e o médio Ceballos vão regressar aquando da primeira mão dos “quartos” da Champions frente ao Arsenal. Por sua vez, o guarda-redes Courtois deve recuperar em «poucos dias».

O Real Madrid recebe o Leganés na noite deste sábado (20h), quando ocupa a vice-liderança da La Liga.