O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira que Eduardo Camavinga contraiu uma rotura do ligamento lateral externo do joelho direito, na sequência de um choque com Ousmane Dembélé durante uma sessão de trabalho da seleção de França.

O clube merengue esclarece que a lesão está «pedente de evolução», descartando nesta altura a necessidade de uma intervenção cirúrgica.

A imprensa espanhola avança com uma paragem estimada de dois meses, ou seja, até meados de janeiro de 2024.

Recorde-se que o Real Madrid é adversário do Sp. Braga no Grupo C da Liga dos Campeões.