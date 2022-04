Karim Benzema é o homem do momento no Real Madrid. Figura principal na remontada dos merengues diante do Paris Saint-Germain, o atacante francês voltou a estar em vidência na Liga dos Campeões, com novo hat trick, desta feita na vitória sobre o Chelsea (3-1), na primeira mão dos quartos de final.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, não escondeu que Benzema é fundamental para a equipa.

«Esta temporada temos dois avançados em grande destaque, Vinícius e Benzema. No passado tivemos Cristiano Ronaldo e Bale. É verdade que estamos dependentes de Benzema e não vou escondê-lo. Estou muito feliz por depender de Benzema», disse em conferência de imprensa.

Thomas Tuchel admitiu que seria muito difícil dar a volta à eliminatória no Santiago Bernabéu, mas Ancelotti acredita nas hipóteses dos blues.

«Não sei, cada um tem a sua opinião, o Chelsea está aqui para lutar e passar. Eles sabem bem que é difícil, mas vão tentar, esse é o espírito do futebol, dos grandes clubes e eles nunca desistem», afirmou.

O treinador italiano explicou ainda porque decidiu voltar a Madrid no início da temporada. «Penso que com o Everton correu muito bem, trabalhámos muito bem, a relação com o clube foi muito boa, mas depois o Real Madrid ligou e consigo perceber que tenham ficado chateados, mas não pude dizer não. É o único clube a quem eu não poderia dizer não», assumiu.

O Real Madrid-Chelsea, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, joga-se esta terça-feira, a partir das 20h00.