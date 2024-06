Apesar da vitória na final da Liga dos Campeões, por 2-0, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, admitiu que o jogo frente ao Borussia Dortmund foi mais difícil do que o esperado.

Em declarações ainda no relvado do Estádio de Wembley, o técnico italiano garantiu que não dá para habituar-se à conquista da Champions, apesar de ser a personalidade do futebol que mais vezes conquistou o troféu.

«Nunca nos habituamos a ganhar, porque foi difícil, muito. Mais do que estava à espera. Sofremos na primeira parte, mas na segunda melhorámos, fizemos uma exibição mais equilibrada e perdemos menos bolas. Mas isso já não interessa», disse, citado pelo As.

Ancelotti trocou um longo abraço com Toni Kroos após o apito final e admitiu que fica triste por ver o médio retirar-se este verão.

«Sinto-me um pouco triste, mas ele queria terminar assim e há que respeitar. Terminou a carreira da melhor maneira, toda a gente gostava de retirar-se assim. Uma carreira fantástica. Muita tristeza, mas há que respeitar», frisou.

«Ter uma boa equipa, bons jogadores e um grande clube. Além disso, uma equipa com muita história», respondeu, quando questionado sobre o segredo do sucesso.