O dia é de celebração para o Real Madrid, depois da conquista da Liga dos Campeões, e o plantel liderado por Carlo Ancelotti passou pela Catedral de la Almudena.

Foi aí, numa das igrejas mais famosas da capital espanhola, que Benzema e Marcelo, capitães de equipa, exibiram a 'Orelhuda' – perante os aplausos dos presentes –, além da La Liga, e onde Florentino Pérez discursou.

«Foi um triunfo mais uma vez com base nos valores que forjaram a nossa história ao longo de 120 anos. Esforço, superação, respeito, humildade e solidariedade. Este grupo é uma referência para milhões de pessoas e um exemplo para jovens em todo o mundo», disse, o presidente merengue.

A festa do Real Madrid prossegue neste final de tarde, com a visita à Câmara Municial de Madrid e à Praça Cibelles, antes de terminar no Santiago Bernabéu.