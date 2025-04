Uma espinhosa missão aguarda o Real Madrid na noite desta quarta-feira, a propósito da receção ao Arsenal, na segunda mão dos “quartos” da Liga dos Campeões. De recordar que os “Merengues” estão em desvantagem na eliminatória, por 0-3. Ainda assim, há fé inabalável na imprensa espanhola.

«Não é impossível, é o Madrid», escreve o AS.

✨📰 ¡Ya está aquí la #portadAS del miércoles, 16 de abril!

🤍 ¡No es imposible; ES EL MADRID! 🤍



🔗 https://t.co/h2WhUuFsoU pic.twitter.com/GtNyMcjpMT — Diario AS (@diarioas) April 15, 2025

Por sua vez, a Marca reeditou a capa de 15 de abril de 1998, aquando da final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Juventus.

«Se alguém o pode fazer é o Madrid», lê-se na capa desta quarta-feira.

15 de abril de 1998. La primera Final de Champions League para muchos de nosotros... 📸 Portada de Marca. pic.twitter.com/4pZPpN36Wf — Rancoma (@Rancoma_) April 15, 2025

Entretanto, na Catalunha o destaque vai para o apuramento do Barcelona para as meias-finais da Champions, seis anos depois. Sobre o jogo do Real Madrid, o Mundo Deportivo sublinha que Arteta não tem medo, enquanto o SPORT pontua a ambição dos “Merengues”.

O jogo agendado para as 20h desta quarta-feira domina crónicas e comentários na imprensa de nuestros hermanos.

José Antonio Camacho, antigo jogador e treinador do Real Madrid, e antigo treinador do Benfica, no programa “El Larguero”.

«Cabeça, coração e tomates? Eu começaria pelos tomates e, dependendo do que aconteça, há que escolher entre a cabeça e o coração.»

«Invocando novamente os manes da tribo», Alfredo Relaño no AS.

«Os romanos tinham um espaço em casa reservado para os ancestrais, os manes, uma espécie de altar (…). Não existe um altar assim no [estádio Santiago] Bernabéu, mas há um museu cujas paredes estão cobertas com fotografias e uma sala de troféus sem fim. Há evidências de que os espíritos lá residem, que se reúnem para reviver batalhas, e há suspeitas mais do que sérias de que descem ao relvado para resolver o assunto.»

«(…) Em cada reviravolta "impossível", o adversário desabou, afligido pela sensação de algo sobrenatural. A preocupação de Arteta terá sido convencer o Arsenal de que não há fantasmas. Mas, estará ele convencido disso?»

«As cinco chaves para parar o terramoto do Bernabéu», Iker Lloveras no SPORT.

«1 – Rice, Merino e Saka e um dado de esperança (…). A última vez que os “Gunners” encaixaram três golos foi em dezembro de 2023. São uma equipa duríssima de roer. (…) 2 – Uma estratégia a potenciar. Para lá da qualidade individual, Arteta tem claro como causar dano. O Arsenal pode dominar a posse e ser devastador nas transições ofensivas, até porque é uma das equipas mais perigosas em contra-ataque na Premier League. (…) 3 – Sabem sair e não perder. (…) Arteta já aprendeu a defender contra um adversário tecnicamente superior. Manter a posição e demonstrar resiliência vai ser fundamental. Tudo depende da preparação dos jogadores do Arsenal, se as pernas tremem quando o Bernabéu desabar sobre eles.»

«4 – Guardiola conversou com Arteta. Um conselho sábio não faz mal. Pep Guardiola sabe das reviravoltas sofridas no Bernabéu. (…) Defrontou o Real Madrid em 26 jogos. (…) 5 – O desabafo de Rodri que indignou os jogadores do Arsenal. O comentário do médio [do Man City] sobre a falta de mentalidade vencedora do Arsenal surtiu fortes efeitos. Certamente não vamos ver um grupo com medo do fracasso no Bernabéu. Estão famintos.»

«A coreografia com que o Bernabéu vai receber o Madrid», José Félix Diaz na Marca.

«“A fábrica de sonhos, tornem a vossa Real” é como o Santiago Bernabéu vai receber os jogadores de Ancelotti. O “tifo” vai ser acompanhado por um tabuleiro de xadrez e um rei. (…) O tabuleiro representa a Liga dos Campeões. Uma das peças tem as cores do Arsenal. Em simultâneo, grande parte do estádio vai estar revestido de branco, roxo e amarelo.»

🚨⚪️ TIFO TONIGHT AT THE BERNABÉU:



‘The factory of dreams, make yours REAL’@marca 🔥 pic.twitter.com/1XiVNu8dWd — Madrid Zone (@theMadridZone) April 16, 2025

Entretanto, nas redes sociais, o Real Madrid escreveu: «Noventa minutos no Bernabéu são muito longos».

O Real Madrid-Arsenal é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.