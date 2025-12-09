Real Madrid
Há 2h e 21min
Real Madrid: Mbappé em dúvida, Camavinga é baixa para Man City
Boletim clínico dos madrilenos não pára de aumentar
Boletim clínico dos madrilenos não pára de aumentar
Enquanto Mbappé está em dúvida para o jogo com o Manchester City, com uma fratura no dedo anular da mão esquerda, Eduardo Camavinga deverá falhar a receção aos ingleses, na sexta jornada da fase liga da Champions. De acordo com a imprensa francesa, o médio sofreu uma lesão num tornozelo, pelo que não treinou nesta terça-feira.
Do boletim clínico dos “Merengues” constam também Militão, Dani Carvajal, Arnold, Alaba e Mendy.
Os comandados de Xabi Alonso ocupam o quinto lugar da Champions e recebem o Manchester City (9.º) na noite de quarta-feira (20h), na sexta ronda da fase liga da Champions.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS