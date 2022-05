O Real Madrid partilhou as imagens da festa do plantel no balneário do Stade de France, após a conquista da Liga dos Campeões.

A celebração, após a conquista do 14.º título europeu, estendeu-se até ao aeroporto.

Nas imagens partilhadas pelos «merengues» pode ver-se o ex-FC Porto Éder Militão a ter «dificuldades» a passar o controlo antes do embarque... Tudo por um bom motivo. O melhor mesmo é ver.