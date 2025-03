Pouco faltava para as 20 horas de Espanha quando o autocarro do Real Madrid alcançou as imediações do Santiago Bernabéu. Entre potes de fumo, pirotecnia, cachecóis e cânticos, o ambiente proporcionado pelos adeptos dos “Merengues” permite antever um ambiente épico para a receção ao Atlético de Madrid.

O Real Madrid é o detentor da Liga dos Campeões, sentado no trono do total de conquistas (15), seguido pelo Milan (7).

O primeiro “round” dos oitavos de final é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.