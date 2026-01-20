O Real Madrid atropelou o Mónaco (6-1) na noite desta terça-feira, em duelo da sétima e penúltima jornada da fase liga da Champions. No Bernabéu, Mbappé aplicou a “Lei do Ex” e faturou aos 5 e 26 minutos, atingindo os 11 golos na Liga dos Campeões e os 32 pelo Real Madrid nesta época.

De remate em remate, o avançado Franco Mastantuono aumentou a vantagem aos 51 minutos, enquanto o defesa Kehrer concedeu um autogolo e confirmou a goleada (4-0). Estavam decorridos 55 minutos. Pouco depois, aos 63m, Vini Jr. inscreveu o nome na lista de marcadores, já com duas assistências na conta pessoal.

Num raro momento de reação, o defesa Jordan Teze reduziu para o Mónaco aos 72 minutos. Todavia, aos 80m, Bellingham aplicou o 6-1.

Assim, o Real Madrid atingiu os 15 pontos e segue no segundo lugar, em igualdade com o Bayern Munique (3.º), que nesta quarta-feira recebe os belgas do St. Gilloise (30.º). Na noite de 28 de janeiro (20h), o Real Madrid visita o Benfica (28.º).

Quanto ao Mónaco, ocupa o 20.º lugar e está em zona de play-off, com 9 pontos – em igualdade com Marselha, Juventus, Galatasaray e Bayer Levekusen. A 28 de janeiro há receção à Juventus (17.ª).

Na Grécia, o Olympiakos derrotou o Bayer Leverkusen de Grimaldo. O ex-Benfica foi totalista nos alemães, enquanto o lateral Costinha (ex-Rio Ave), o médio Chiquinho (ex-Benfica) e os avançados Gelson Martins (ex-Sporting) e Taremi (ex-FC Porto) foram titulares nos anfitriões.

Num duelo geralmente controlado pelos visitantes, Costinha estreou-se a marcar pelo Olympiakos ao segundo minuto. A fechar a primeira parte, aos 45+1m, Taremi apontou o segundo golo na prova, o 13.º na época. De notar que ambos os golos foram assistidos pelo ala Rodinei.

Este desfecho deixa o Olympiakos no 22.º lugar com 8 pontos – igualado com Copenhaga, Nápoles e PSV – a um ponto do Bayer Leverkusen (19.º). Na derradeira jornada, o Olympiakos visita o Ajax (31.º), enquanto o Leverkusen recebe o Villarreal (35.º).

O Tottenham venceu na receção ao Dortmund (2-0), num jogo que contou com Pedro Porro (ex-Sporting) de início nos “Spurs”. Nos alemães, Yan Couto (ex-Sp. Braga) foi titular, enquanto Fábio Silva saltou do banco aos 64 minutos.

Numa primeira parte decisiva, o ala Wilson Odobert – de 21 anos – assistiu o defesa Romero e o avançado Solanke para os golos, aos 14 e 37 minutos, respetivamente. Pelo meio, aos 24m, o médio Svensson viu cartão vermelho direto e desfalcou o Dortmund.

Assim, o Tottenham saltou para o quarto lugar, com 14 pontos, antes da receção ao Frankfurt (33.º). Por sua vez, o Dortmund é 12.º, com 11 pontos – a dois dos lugares que valem apuramento direto para os “oitavos” – e recebe o Inter (9.º) na última jornada.

Na fuga aos lugares de eliminação, Copenhaga e Nápoles empataram a um golo. O médio Delaney desfalcou o Copenhaga aos 35 minutos, quando viu o cartão vermelho direto. Quatro minutos volvidos, o médio McTominay adiantou o Nápoles. Na etapa complementar, o avançado Larsson restabeleceu a igualdade.

Desta forma, Copenhaga e Nápoles ocupam o 24.º e o 23.º lugar, respetivamente, com 8 pontos. Enquanto os dinamarqueses visitam o Barcelona (15.º) na última jornada, o Nápoles recebe o Chelsea (14.º).

Por último, o Ajax venceu na visita ao Villarreal com reviravolta (2-1), num jogo que contou com o defesa Renato Veiga no centro do setor recuado do “Submarino Amarelo”.

Numa segunda parte de várias peripécias, o avançado Oluwaseyi adiantou os anfitriões aos 49 minutos. Pouco depois, aos 61m, o médio Gloukh restabeleceu a igualdade. Em cima do minuto 90, o avançado Edvardsen completou a reviravolta.

Este desfecho deixa o Ajax no 31.º lugar, com 6 pontos, a dois da zona de play-off. Segue-se a receção ao Olympiakos (22.º). Quanto ao Villarreal, ocupa o 35.º e penúltimo posto, com um ponto, antes da visita ao Bayer Leverkusen (19.º).