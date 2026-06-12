José Mourinho foi oficializado como novo treinador do Real Madrid esta quinta-feira, o que já está a provocar reações dos jogadores do plantel. Thibaut Courtois, guarda-redes que está a representar a Bélgica no Mundial 2026, falou em conferência de imprensa sobre o técnico português.

«Mourinho é um treinador muito direto. Eu sou igual. A nossa relação sempre foi muito boa», começou por referir.

O gigante belga cruzou-se com Mourinho no Chelsea. Confessou, entre risos, que nem tudo foram rosas, partilhando um episódio específico.

«Também tivemos as nossas picardias ocasionais. Por exemplo, ele sentou-me no banco contra o Everton porque tinha atirado dois cruzamentos da linha lateral no jogo anterior contra o Aston Villa. Era a sua maneira de me provocar. Na semana seguinte, voltei à baliza contra o West Ham e fiz cinco ou seis defesas cruciais», atirou.

Quanto ao futuro do clube, Courtois assumiu o desejo de continuar a representar os merengues, reconhecendo que é preciso estar ao mais alto nível para isso.

«Se continuar a render como até agora, a renovação não será um problema. Mas o Real Madrid é um clube de topo e, a dada altura, também terão de pensar num sucessor», explicou.

No que toca à seleção belga, o guarda-redes de 34 anos não quis entrar muito no tema de fim de ciclo, apesar de admitir que o mesmo pode mesmo estar a chegar,

«Não sei se é o momento para falar disso, mas há mais possibilidades de não continuar do que de seguir na seleção depois do Mundial. Tenho 34 anos e tenho de pensar no meu corpo», concluiu.