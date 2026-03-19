Thibaut Courtois sofreu uma lesão no reto posterior do quadríceps direito e é baixa no Real Madrid para as próximas semanas.

Depois de ser titular no jogo da passada terça-feira, com o Manchester City, num jogo que garantiu o apuramento dos «merengues» para os quartos de final, o guarda-redes belga foi substituído ao intervalo por lesão, dando lugar ao ucraniano Andriy Lunin.

Esta lesão poderá afastar o guarda-redes belga dos relvados por um período até seis semanas, algo que complica as contas do Real, que joga este domingo com o Atlético de Madrid e defronta o Bayern Munique nos quartos de final da Liga dos Campeões nos dias 7 e 15 de abril.

Com Courtois ausente por lesão, Lunin deve assumir a baliza dos merengues já no dérbi deste domingo, no Santiago Bernabéu, frente ao rival Atlético.