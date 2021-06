Concentrado com a seleção belga para o Euro 2020, Eden Hazard concedeu uma entrevista ao Het Nieuwsblad, na qual abordou a até agora pouco proveitosa aventura no Real Madrid.

O extremo de 30 anos admitiu que esteve no Real sem realmente lá estar e defendeu que não foi para o clube madrileno para ser o sucesso de Cristiano Ronaldo.

«Isso é outra coisa. Não sou o Cristiano Ronaldo. Ele marca 60 ou 70 golos por ano, eu marco 60 ou 70 golos em sete ou oito anos. Somos diferentes», começou por dizer.

«Por exemplo, nunca saltaria tão alto por cima de um defesa para marcar um golo de cabeça. Não fui para o Real com a ideia: aqui tenho de ser o novo Ronaldo. Apenas tenho de ser o Eden Hazard», continuou.

Depois, Hazard garantiu que fica nos merengues e admitiu que tem de elevar o nível. «Sim, vou ficar, nem sequer equacionei por um segundo que seria melhor sair. Não vou deixar que seja um fracasso. Só quero demonstrar que fui feito para o Real Madrid.»

«Os últimos dois anos foram difícil. Estive no Real Madrid sem estar realmente no Real Madrid. E quando joguei, foi difícil por causa da covid-19. Jogámos sem adeptos, quando eu assinei para jogar futebol com um Bernabéu cheio. Espero que possamos voltar adeptos rapidamente, preciso disso», atirou.