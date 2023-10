Jude Bellingham é, hoje em dia, um dos grandes ídolos do Santiago Bernabéu, mas no passado o médio inglês já foi também uma jovem criança com ídolos nos merengues.

Em entrevista à TVE, na véspera do clássico frente ao Barcelona, Bellingham confessou que a melhor recordação que tem dos jogos entre blancos e blaugranas é com Cristiano Ronaldo.

«Lembro-me sempre de um festejo que o Cristiano Ronaldo fez, a pedir ‘calma, calma’. É uma imagem icónica», afirmou, citando o Barcelona-Real Madrid de 2012, que terminou com a vitória então da equipa de José Mourinho por 2-1 – Ronaldo fez o golo decisivo.

«Estou realmente emocionado e ansioso para que chegue o momento. É um rival pelo qual temos imenso respeito. Vou com muita ilusão e vou divertir-me muito», disse ainda, sobre o encontro de sábado.

Com 11 golos nos primeiros 12 jogos, Bellingham admite que até ele próprio está surpreendido com este início de carreira no Real: «É um pouco surpreendente para mim, na verdade. Quero sempre melhorar. Mas bem, acho que o faz com que esta equipa seja forte, além da alucinante qualidade individual, é que todos os jogadores têm liberdade por parte do treinador.»

O Real Madrid joga em casa do Barcelona este sábado, a partir das 15h15. Bellingham estava em dúvida, mas garantiu, na mesma entrevista, que estará apto para ir a jogo.