O Real Madrid não deixou passar em branco mais uma noite histórica de Cristiano Ronaldo, com a marca dos 900 golos da carreira, e deixou uma mensagem ao internacional português nas redes sociais.

«Mais um marco histórico: 900 golos na carreira profissional de uma das maiores lendas do Real Madrid e do futebol mundial. Felicidades, querido e admirado Cristiano. O Real Madrid e o madridismo estão sempre orgulhosos de ti», lê-se, na nota do clube.

Ora, entre os muitos comentários que a publicação teve, houve alguns pedidos. Alguns adeptos escreveram mesmo que gostavam de ver Ronaldo a retirar-se do futebol com a camisola do Real Madrid e outros pedem ao emblema espanhol que faça uma homenagem ao internacional português.