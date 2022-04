O dia era de festa, com a possibilidade do título que mais tarde veio a confirmar-se, mas nem por isso os adeptos do Real Madrid deixaram de prestar homenagem a Cristiano Ronaldo.

Ao minuto sete da receção ao Espanhol, o Santiago Bernabéu cantou por Ronaldo, num gesto de apoio pelo falecimento recente de um dos bebés do internacional português.

O avançado, agora no Manchester United, jogou nove épocas ao serviço dos blancos e é uma das grandes figuras da história do clube.

O Real Madrid, recorde-se, confirmou este sábado a conquista do título espanhol, ao vencer o Espanhol por 4-0.

Ora veja:

(IMAGENS ELEVEN)