O Atlético venceu o Real Madrid por 1-0 no Metropolitano, não permitindo uma festa do novo campeão espanhol no reduto 'colchonero'. O dérbi ficou ainda marcado por um triste incidente em torno de um jovem adepto 'merengue'.

Pai e filho, adeptos do Real Madrid, sentaram-se numa bancada destinada a apoiantes do Atleti. A certa altura, alguns adeptos locais começaram a protestaram e a insultar a dupla, obrigando à intervenção dos seguranças do estádio.

Seguiram-se momentos de enorme tensão, com outros adeptos do Atlético a revoltarem-se com a situação e os seguranças a optarem por retirar da bancada o pai e o jovem, que vestia uma camisola do Real com o número 7 e o nome de Cristiano Ronaldo.

Veja as imagens captadas pela Movistar: