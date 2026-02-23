Há mais polémica à volta do Real Madrid em torno do racismo. Desta vez, o clube espanhol teve de pedir desculpas por uma atitude considerada racista de um dos seus jogadores.

Dean Huijsen, defesa de 20 anos, republicou uma imagem na sua conta do Instagram que os utilizadores chineses consideraram racista por aludir à forma dos olhos das pessoas asiáticas.

🚨🚨Breaking: Dean Huijsen reposted racist memes on his Instagram page, and now Chinese people are calling for him to apologize. pic.twitter.com/S7rbnIQhWQ — Has Real Madrid robbed a club ? (@Has_RMrbdaclub) February 23, 2026

A captura, já apagada da conta do defesa naquela rede social, mostra uma pessoa de origem asiática e dois comentários que diziam «até os chineses o chamam de chinês» e «podes vendar-lhe os olhos com fio dental».

O Real Madrid publicou na rede social chinesa Weibo uma mensagem de desculpas do defesa Dean Huijsen.

«Peço sinceras desculpas aos meus amigos chineses. Anteriormente, reenviei sem intenção um conteúdo que incluía mensagens ofensivas. Foi totalmente involuntário e lamento o mal-estar causado», escreveu o clube na nota oficial.

A nota - por ter sido publicada na conta oficial do clube no Weibo - provocou reações críticas entre os fãs chineses, que questionam o alcance do pedido de desculpas e exigem uma declaração pública nas plataformas internacionais ou um vídeo, em vez de um comunicado escrito.