Real Madrid
Há 38 min
VÍDEO: Real Madrid presta homenagem a Diogo Jota
Xabi Alonso e alguns jogadores visitaram o mural do português antes do jogo para a Champions
TR
Xabi Alonso e alguns jogadores visitaram o mural do português antes do jogo para a Champions
TR
Rivais amanhã, mas nunca inimigos. Foi esta a mensagem que o Real Madrid quis passar. Uma vez mais, o mundo do futebol demonstrou-se unido naquilo que são as homenagens a Diogo Jota, antigo internacional português que faleceu em março deste ano.
Na véspera do jogo grande entre Liverpool e Real Madrid para a Liga dos Campeões, e já sabendo que não poderá contar com Mastantuono, Xabi Alonso fez-se acompanhar de dois jogadores para visitar o mural de Diogo Jota. Eram eles Trent Alexander-Arnold, antigo colega de Jota no Liverpool, e Dean Huijsen.
O Liverpool, recorde-se, recebe o Real Madrid esta terça-feira [20h00], numa partida a contar para a quarta jornada da Liga dos Campeões.
Ora veja o vídeo:
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS