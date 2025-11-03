Rivais amanhã, mas nunca inimigos. Foi esta a mensagem que o Real Madrid quis passar. Uma vez mais, o mundo do futebol demonstrou-se unido naquilo que são as homenagens a Diogo Jota, antigo internacional português que faleceu em março deste ano.

Na véspera do jogo grande entre Liverpool e Real Madrid para a Liga dos Campeões, e já sabendo que não poderá contar com Mastantuono, Xabi Alonso fez-se acompanhar de dois jogadores para visitar o mural de Diogo Jota. Eram eles Trent Alexander-Arnold, antigo colega de Jota no Liverpool, e Dean Huijsen.

O Liverpool, recorde-se, recebe o Real Madrid esta terça-feira [20h00], numa partida a contar para a quarta jornada da Liga dos Campeões. 

Ora veja o vídeo:

