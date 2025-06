A fundação Real Madrid organizou, este sábado, a 12.º edição Corazón Classic Match, um encontro de lendas que tem como objetivo angariar fundos solidários.

O antigo internacional português, Pepe, esteve presente no evento, acompanhado por nomes como Raúl, Kroos, Marcelo, Roberto Carlos e Varane. No Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, as lendas madridistas tiveram pela frente as antigas estrelas do Borussia de Dortmund.

No final, o resultado ditou um empate de 3-3.

Baptista abriu o marcador aos cinco minutos, mas Barrios igualou aos 16. De seguida, o Dortmund tomou a dianteira com golo de Bender. A resposta surgiu dos pés de Toni Kroos, que de grande penalidade não vacilou e empatou, aos 36 minutos. O 3-2 surgiu já na segunda parte, com Raul a escrever o nome na lista de marcadores. Amoroso selou o empate já perto do fim (87m).

Este ano as doações estão destinadas ao programa de inserção profissional para jovens em situação de risco ou vulnerabilidade social, com 16 anos ou mais. A estes jovens serão fornecidas ferramentas e formações profissionais antes de deixarem os abrigos.

Eis os jogadores que estiveram presentes:

L endas do Real Madrid: Contreras, Roberto Carlos, Pepe, Varane, Míchel Salgado, Marcelo, Kroos, Iván Campo, Granero, Raúl, Baptista, Buyo, Kiko Casilla, Milla, Raúl Bravo, Fernando Sanz, Amavisca, Alfonso e Congo.

Lendas do Borussia Dortmund: Weidenfeller, Bender, Leitner, Riedle, Heinrich, Grobkreutz, Amoroso, Sokratis, Piszczek, Castro, Roprak, Barrios, Zidan, Da Silva, Durm, Kirch, Petric, Ramos, Dede e Owomoyela.