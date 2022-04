Éder Militão é já figura habitual no onze do Real Madrid e tem conquistado o treinador dos merengues, Carlo Ancelotti.

«Tem-me surpreendido muito. Eu não o conhecia muito bem e fiquei surpreendido com o seu nível, a sua qualidade», começou por dizer em conferência de imprensa, antes de assumir que o central ex-FC Porto ainda tem «espaço para melhorar».

«O que ele fez até aqui foi muito bom, mas pode melhorar na concentração. Ele tem um nível físico de primeira, é muito rápido, muito forte com a cabeça e no um contra um. Pode melhorar na leitura de situações defensivas, pois às vezes confia demasiado no seu físico. Está a fazer uma temporada espetacular», defendeu.

O técnico dos madrilenos abordou ainda a situação de Luka Modric no clube e comparou-o a Paolo Maldini, que orientou no Milan, já que os dois «são lendas» do futebol.

«Acho que ele vai terminar a carreira aqui, não sei quando, mas é ideia de todos. Não há problema para o clube ou para ele renovar, isso está bem claro. Ele cuida muito bem de si mesmo, na sua carreira não teve nenhuma lesão grave e isso ajuda-o muito. Tive uma lenda do futebol, Maldini, que ganhou a última Champions aos 40 anos. Se tiver que compará-lo com um, seria com ele: pela qualidade, pela seriedade, pela forma como entende o futebol», afirmou.

Depois do apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões, o Real Madrid, líder da La Liga, recebe o Sevilha, terceiro classificado, este sábado, pelas 20h00.