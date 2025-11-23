VÍDEO: Real Madrid tropeça em Elche, mas aguenta liderança
André Silva foi titular nos anfitriões e Martim Neto assistiu para o 2-1. Contudo, Bellingham repôs a igualdade aos 87 minutos
Elche e Real Madrid empataram a dois golos na noite deste domingo, em encontro da 13.ª jornada da La Liga, que contou com o avançado André Silva de início nos anfitriões, enquanto o médio Martim Neto (ex-Benfica) saltou do banco na segunda parte. No Real Madrid, Álvaro Carreras foi titular.
O marcador foi inaugurado pelo médio Febas ao minuto 53, lançando o Elche para a vantagem. Entre trocas, os “Merengues” alcançaram o empate aos 78 minutos. Na sequência de um canto cobrado à direita, Bellingham desviou e o defesa Huijsen aplicou o 1-1.
Pouco depois, o avançado Álvaro Rodríguez, de 21 anos, rendeu André Silva e apenas precisou de cinco minutos para marcar à antiga equipa. Estavam decorridos 84 minutos quando o espanhol foi assistido por Martim Neto e encheu o pé fora da área para o 2-1. Foi a terceira assistência de Martim Neto nesta temporada.
De parada e resposta, o Real Madrid fixou unidades na frente e beneficiou de um choque entre Vini Jr. e o guarda-redes Iñaki Peña para Bellingham fazer o 2-2 aos 87 minutos. Apesar dos protestos dos anfitriões, o árbitro não reviu o lance.
Este desfecho deixa o Real Madrid na liderança isolada, com 32 pontos, um de vantagem sobre o Barcelona. No calendário da turma de Xabi Alonso segue-se a visita ao Olympiakos, na quarta-feira (20h), e ao Girona (18.º), no domingo (20h).
Por sua vez, o Elche sobe a 11.º, com 16 pontos – igualado com Sevilha, Real Sociedad, Celta de Vigo e Rayo Vallecano – apontando à visita ao Getafe (7.º), na sexta-feira (20h). De notar que a equipa de André Silva e Martim Neto não vence há cinco jornadas.