Endrick foi apresentado, este sábado, como jogador do Real Madrid e a família não escondeu a emoção.

Durante a cerimónia, numa altura em que o jovem jogador ainda não tinha pisado o relvado, as câmaras acabaram por apanhar o pai do brasileiro lavado em lágrimas no momento em que vê o filho vestido com as cores dos merengues, nos ecrãs gigantes do Santiago Bernabéu.

Veja o momento: