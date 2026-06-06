Enrique Riquelme, candidato à presidência do Real Madrid, revelou recentemente que o treinador escolhido por si para suceder a Álvaro Arbeloa no banco dos Merengues é Jürgen Klopp.

Confrontado com esse desejo, Marc Kosicke, agente do técnico alemão, expressou a sua indignação em declarações à Sky Sports alemã.

«É irritante. Jürgen Klopp está feliz com o seu trabalho na Red Bull e não tem qualquer de vontade de comandar um clube, neste momento», afirmou o empresário.

O treinador germânico já afirmou, por diversas vezes, que não tem intenções de voltar a assumir o comando técnico de um clube, num futuro próximo.

O único cargo que poderá interessar a Klopp é o de selecionador da Alemanha.