O Real Madrid apresentou esta quarta-feira o terceiro equipamento para a temporada 2020/21.

Com um padrão negro e cinzento na parte frontal, o design da camisola é inspirado nas pinturas dos azulejos que adornam a cidade. O rosa é a cor usada no emblema, no nome do patrocinador e no símbolo da marca do equipamento.

Veja as imagens na galeria associada.