O Real Madrid ganhou ao Atlético e já tem oito pontos de vantagem sobre o Sevilha, segundo classificado. Carlo Ancelotti está feliz, mas com os pés na terra, pois ainda se lembra da frustração sofrida na segunda temporada que passou no clube.



«Tenho uma equipa que me deixa tranquilo porque sabe o que faz em campo. Se uma equipa assim tem tanta qualidade, só tenho de colocá-los em campo para ganhar jogos», disse Ancelotti.



«Gosto muito da equipa no aspeto defensivo. Melhorámos muito. Não pressionámos tanto à frente. Sentimo-nos confortáveis num bloco mais recuado, para depois explorar a nossa velocidade.»



O campeonato está a correr bem, embora Ancelotti que nem ao fim da primeira volta chegou.



«Estou feliz e sei que somos favoritos, mas pode haver um bloqueio mental... na minha segunda temporada ganhámos 22 jogos seguidos e depois tivemos uma quebra. Aprendi com isso.»