Na antevisão da visita a Sevilha, para a 37.ª jornada da Liga espanhola, Álvaro Arbeloa, treinador do Real Madrid, procurou esvaziar a polémica provocada pelas declarações de Kylian Mbappé no final do jogo com Oviedo, mas deixou um aviso à navegação: «Quando falo em privado, gosto que fique em privado.»

Na quinta-feira, depois de ter sido suplente utilizado na vitória do Real frente ao Oviedo [2-0], o internacional francês disse que Arbeloa lhe tinha comunicado que era o quarto avançado do plantel, atrás de Franco Mastantuono, Vinicius Júnior e Gonzalo [García].

Confrontado com as declarações do avançado, o treinador dos Merengues confirmou que «já tinha dito ao Kylian tudo o que ele disse na zona mista» e garantiu que encara «com muita naturalidade» os desabafos do francês.

«Como digo aos meus jogadores, eu já estive do outro lado. Entendo como os jogadores se sentem em todas as situações, também quando não jogam. Sei que, no outro dia, o Kylian não estava contente, e eu gosto disso. Não compreenderia era se o Kylian Mbappé não quisesse jogar. Para mim, isto é tudo muito mais normal do que aquilo que se quis fazer parecer. A minha relação com o Mbappé continua a mesma», explicou Arbeloa.

Ainda assim, o treinador do Real Madrid sublinhou: «Quando falo em privado, gosto que fique em privado, mas não me incomoda que se comente. Não tenho receio de que os jogadores possam comentar as conversas que temos.»