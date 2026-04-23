O “gosto” de Kylian Mbappé numa publicação nas redes sociais que aludia a um eventual regresso de José Mourinho ao Real Madrid, na próxima época, transformou-se numa das histórias do momento em Espanha, mas para o atual treinador dos Merengues, Álvaro Arbeloa, isso «não tem a menor importância».

O técnico espanhol motivou até algumas gargalhadas pela forma como comentou o caso, na conferência de imprensa de antevisão do jogo do Real em Sevilha, frente ao Betis, na sexta-feira (20h00), para a 32.ª jornada da Liga espanhola.

«São coisas às quais não dou valor. É-me indiferente que ele dê um “gosto” ao Mourinho, à Julia Roberts ou a quem quiser», limitou-se a dizer Arbeloa.

Os rumores sobre um possível regresso de Mourinho ao Real Madrid vêm de longe e parecem não perder força, apesar de o treinador português já ter revelado publicamente que gostaria de continuar no Benfica, na próxima temporada.

Outro dos temas quentes da conferência de imprensa desta quinta-feira foi a pouca utilização de Daniel Carvajal. Questionado sobre se isso se deve a uma questão pessoal, Arbeloa garantiu: «Ele está mais do que preparado para ir ao Mundial. Sempre tive uma boa relação com ele, sempre o tratei com carinho, respeito e admiração. Pensarem que tomo decisões por motivos pessoais... custa-me acreditar que algum treinador no mundo não tome decisões apenas por razões futebolísticas.»