À margem da antevisão à visita ao Osasuna na 25.ª jornada da La Liga, Arbeloa voltou a comentar o episódio protagonizado por Vini Jr. e Prestianni durante o Benfica-Real Madrid desta semana. Em conferência de imprensa, o treinador dos “Merengues” vincou a desilusão e apontou ao futuro.

«É importante lutar contra estes atos. O que aconteceu foi inaceitável. Não vamos permitir, nem tolerar. Nada justifica o que aconteceu. O Vinícius está triste e continua indignado. Sair de campo foi uma decisão que partiu do jogador e, se ele sai, saímos todos. Não podia estar mais orgulhoso da reação do grupo.»

Questionado sobre a reação de José Mourinho, Arbeloa relativizou e limitou-se a recordar que ambos os treinadores assistiram ao episódio de tensão.

«Vini marcou um golo fantástico e festejou. Uma possível sanção está nas mãos da UEFA, mas devemos mostrar ação. Acredito que vai haver sanção. Esta é uma boa oportunidade para marcar uma reviravolta», acrescentou.

O Real Madrid lidera o campeonato com dois pontos de vantagem sobre o Barcelona e, no sábado (17h30), visita o Osasuna (10.º).