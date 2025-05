Raúl Asencio recorreu esta quinta-feira às redes sociais para contrariar as acusações formais de, juntamente com os ex-colegas de equipa Andrés Garcia, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez, gravar imagens sexuais de duas mulheres, uma delas menor, e de as distribuírem sem consentimento.

Na quarta-feira, o Tribunal Superior das Canárias (TSJC) anunciou a decisão, abrindo caminho para o Ministério Público solicitar a abertura de julgamento. O incidente terá ocorrido a 15 de junho de 2023, num hotel nas Canárias.

Após este anúncio, o advogado de Asencio não teceu comentários. Por isso, o central espanhol apresentou a sua versão.

«Não tive nenhum comportamento que viole a liberdade sexual, muito menos de menores. (…) A ordem judicial esclarece que não fui eu quem enviou a terceiros quaisquer imagens ou vídeos íntimos, os quais, reitero, foram gravados num local diferente àquele onde me encontrava.»

«A acusação (…) é estritamente provisória. Por isso, a presunção de inocência deve prevalecer. Caso as acusações sejam apresentadas e o julgamento avance, continuarei a defender-me. Tenho total confiança. (…) Reitero, uma vez mais, o total respeito pela liberdade sexual e pela intimidade de todas as mulheres», escreveu.

O espanhol de 22 anos vive a época de estreia pela equipa principal do Real Madrid, com 41 jogos e duas assistências.