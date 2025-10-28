Dani Carvajal foi submetido esta terça-feira a uma cirurgia artroscópica no joelho direito e só regressa em 2026. O lateral de 33 anos leva apenas oito jogos nesta época e pode falhar a visita ao Benfica, agendada para janeiro. O defesa substituiu Federico Valverde aos 72 minutos do “El Clásico” com o Barcelona (2-1), no domingo, queixando-se de dores após o duelo.

O Real Madrid anunciou que a cirurgia foi bem-sucedida. De acordo com a agência EFE, o internacional espanhol vai estar de fora até dois meses e meio. Ou seja, no máximo, deverá regressar na antecâmara do duelo com o Benfica.

Há um ano, Carvajal sofreu uma rotura parcial do ligamento no joelho direito, pelo que apenas realizou 12 jogos em 2024/25. Formado no Real Madrid, regressou ao clube em 2013, proveniente do Bayer Leverkusen.