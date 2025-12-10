Gareth Bale terminou a carreira aos 32 anos, reforçando a dedicação à família e ao golfe desde então. Aos 36 anos, o antigo avançado de Tottenham e Real Madrid, e capitão do País de Gales, abriu o livro em entrevista à GQ, recordando a passagem por Espanha e a relação com Cristiano Ronaldo.

«Não mantive o contacto com muitos colegas, apenas alguns da seleção, mas sempre me dei bem com todos. Nunca tive problemas ou grandes discussões, apesar das teorias da comunicação social. Por exemplo, com o Cristiano Ronaldo, nunca tivemos problemas, nunca discutimos. Nada. (…) A imprensa espanhola simplesmente não me conhece. Talvez nunca o tenha permitido. Sempre separei o futebol da vida privada.»

«Muitos jogadores assinam pelo Real Madrid para serem “galácticos”, mas o meu foco era competir e venci nos momentos decisivos. Infelizmente, muitas pessoas acreditam em mentiras e rumores, criaram imagens falsas a meu respeito. Talvez tenha sido ingénuo ao não me defender, talvez tenha assinado pelo Real Madrid sem noção da pressão», referiu.

Criticado em Espanha pela célebre bandeira “País de Gales. Golfe. Madrid.”, Bale esclareceu tal momento.

«Fui injustiçado. Ninguém sabia que eu jogava golfe com regularidade. Se fosse hoje, nessa bandeira colocaria a família em primeiro. Provavelmente o golfe em segundo. Depois a saúde. Recentemente comecei a tocar piano, o que me tornou mais humilde. Quando jogava, levava as crianças para a escola e seguia direto para o treino. E achava que fazia muito. Só depois de me retirar é que percebi o contrário. Tenho um apreço enorme por tudo o que a Emma [esposa] fez durante os últimos anos», prosseguiu.

Em todo o caso, o antigo avançado continua ligado ao futebol, até porque assiste aos jogos do filho.

«Lembra-me de quando o meu pai assistia aos meus jogos. É muito bom estar presente e simplesmente observar. A minha filha adora andar a cavalo. Vê-los crescer é ótimo», terminou.

De Southampton a Los Angeles, numa carreira que durou mais de 22 anos, Gareth Bale conquistou Mundial de Clubes (três), Liga dos Campeões (cinco), Supertaça Europeia (duas), La Liga (três), Supertaça e Taça de Espanha, Taça da Liga inglesa e MLS.