Atual dirigente da fundação do Real Madrid, Iker Casillas mostrou-se satisfeito com o regresso de Carlo Ancelotti ao emblema madrileno.

Em declarações à imprensa, num evento em Ávila, o antigo guarda-redes do FC Porto afirmou que não tem interesse em ser adjunto do técnico italiano.

«Ancelotti conhece o clube, parece-me uma decisão muito acertada. É uma pessoa que conhece a casa, que é muito querido pela direção e pelos jogadores. Além de ser um grande treinador, é uma grande pessoa», começou por dizer, citado pelo As.

«Adjunto? Fala-se do Arbeloa, não é? Seria uma decisão inteligente e tenho a certeza que saberá rodear-se de gente do clube para fazer um grande trabalho. Se gostava de ser adjunto? Não, não. Não me chama ser treinador. Não me apetece», afirmou.