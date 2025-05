Os adeptos do Real Madrid homenagearam o médio Modric e o treinador Carlo Ancelotti, antes da receção à Real Sociead. Na tarde deste sábado, no Santiago Bernabéu, surgiu uma camisola gigante no centro do relvado, durante o aquecimento.

Aquando da entrada em campo, duas tarjas surgiram nos topos, agradecendo a Modric e Ancelotti.