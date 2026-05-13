«Com Mourinho não falei nem quando veio aqui jogar». Foi desta forma que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, respondeu à questão sobre se gostaria de ver o treinador português voltar ao clube para orientar os Merengues.

Numa entrevista à estação LaSexta, conduzida pelo jornalista Josep Pedrerol, Florentino Pérez começou por elogiar José Mourinho, que «aumentou a competitividade» da equipa quando a orientou entre 2010 e 2013.

«Gosto de todos os treinadores. Ele já esteve connosco e aumentou a nossa competitividade, mas não é verdade que eu escolha os treinadores», respondeu o presidente do Real Madrid, que não escondeu um certo enfado pela persistência no tema.

«Que insistência com o Mourinho. Com Mourinho não falei nem quando veio aqui jogar [pelo Benfica para a Liga dos Campeões]», assegurou.

José Mourinho, recorde-se, tem contrato até 2027 com o Benfica, mas ele pode ser terminado, pelo técnico ou o clube encarnado, nos primeiros dez dias após o final do último jogo oficial desta temporada, mediante o pagamento de uma indemnização.

Nos últimos dias têm-se intensificado os rumores em torno de um possível regresso de José Mourinho ao Real Madrid, que viveu uma temporada para esquecer, marcada por maus resultados e problemas graves no balneário.