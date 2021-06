O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez recordou esta quinta-feira a contratação de Figo para os merengues, em 2000.

«A contratação do Figo foi importante, mas não foi ele que ganhou as eleições [para a presidência do clube]», começou por dizer, à rádio Onda Cero.

«O clube estava em ruínas, e eu pessoalmente paguei todas as dívidas. Limpei o emblema e a hora dos galácticos chegou. O Real Madrid é a maior instituição desportiva do mundo e temos de estar sempre atualizados», prosseguiu.

Depois, Florentino voltou a insistir que o futebol está a morrer, algo que já tinha repetido aquando da tentativa falhada de criar a Superliga Europeia.

«Golos marcados fora deixam de contar? A UEFA devia era preocupar-se em criar uma competição mais atrativa. O futebol está a morrer, não atrai os mais jovens, as audiências estão a baixar... se não se fizer nada, a situação vai ser muito má», defendeu.