A transferência de Marc Cucurella para o Real Madrid foi recebida com entusiasmo por Claudia Rodríguez, mas uma publicação da influenciadora espanhola acabou por gerar alguma confusão nas redes sociais.

Conhecida pelo seu assumido apoio ao Real Madrid, Claudia recorreu ao Instagram para celebrar a mudança do lateral espanhol para o Santiago Bernabéu. Na publicação, partilhou uma fotografia de infância onde surge vestida com a camisola do clube madrileno, acompanhada da mensagem. «Expludo de felicidade e orgulho. Que comece a aventura», pode ler-se.

A imagem levou muitos seguidores a acreditarem que a criança retratada era o próprio Cucurella, numa espécie de prenúncio do futuro do jogador. A confusão ganhou ainda mais força por se tratar de um futebolista formado no Espanhol e posteriormente na formação do Barcelona, rival histórico dos merengues.

Perante os comentários, Claudia acabou por esclarecer que a fotografia era sua e não do companheiro. A publicação incluía ainda uma emotiva despedida ao Chelsea, clube onde a família viveu nos últimos anos.

«Não sei como me despedir da minha casa. Cheguei com dois bebés e vou embora com dois meninos e uma menina britânica», escreveu a influenciadora, agradecendo ao clube londrino, aos adeptos e aos amigos que fez durante a passagem por Inglaterra.