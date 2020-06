O Real Madrid aproveitou o facto de os jogos que faltam da temporada da liga espanhola serem disputados sem público para acelerar as obras no Estádio Santiago Bernabéu, jogando em Valdebebas e, neste momento, a casa dos merengues está completamente esburacada.

Num site que acompanha as obras pode ver-se que o relvado foi completamente retirado, assim com algumas cadeiras e foi cavada uma cratera de 30 metros de profudidade numa zona onde vai ser guardado o relvado quando o estádio não estiver a ser usado para jogar futebol.

Veja as imagens das obras na galeria associada e veja no vídeo abaixo como decorrem as obras e como ficará o estádio no final: