O Real Madrid apresentou esta quarta-feira a nova camisola principal que será utilizada na temporada de 2024/25.

O equipamento não foge ao tradicional, já que é todo branco, mas desta feita tem os contornos em preto, depois de este ano ter tido pormenores em amarelo e azul.

Foram vários os jogadores do plantel principal masculino dos merengues que posaram com a nova «pele», mas ainda não houve Kylian Mbappé, o mais recente reforço do clube.

Veja na galeria acima associada o novo equipamento do Real Madrid.