Agora sim, é oficial. Florentino Pérez foi reeleito como presidente do Real Madrid.

O dirigente máximo dos merengues parte para o sétimo mandato à frente do clube e não esquece José Mourinho no momento do discurso de vitória. Florentino Pérez fala num dos «melhores treinadores do mundo» e um «madridista».

«Ganhámos em todas as mesas de voto. É um resultado extraordinário. Hoje ganhou o Real Madrid. Demos um exemplo de democracia ao mundo, somos uma grande família no Real Madrid. Estou muito orgulhoso dos sócios. Este é o Real Madrid que todos queremos. Vamos continuar a trabalhar para que o Real Madrid ganhe títulos. Estou orgulhoso por ter um dos melhores treinadores do mundo, um verdadeiro madridista, como José Mourinho. A luta pela 16.ª Liga dos Campeões começa hoje», afirma no discurso de vitória.

Está assim também confirmado também o regresso de José Mourinho ao Real Madrid, depois da passagem pelo clube que durou entre as temporadas de 2010/11 e 2012/13.

Ainda sem resultados oficiais, o jornal Marca aponta para uma vitória de Florentino Pérez na ordem dos 60 por cento, sendo que deve tomar posse esta terça-feira.