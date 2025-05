Jesús Vallejo está de saída do Real Madrid, anunciou esta sexta-feira o clube espanhol. O defesa termina contrato no final de junho, não renovou e irá ser jogador livre.

«O Real Madrid anuncia que Jesús Vallejo encerrou a sua passagem como jogador do Real Madrid», pode ler-se no comunicado oficial.

O defesa central de 28 anos está ligado aos merengues desde 2017/18. Em 2029/20 foi emprestado ao Wolverhampton, antes de fazer época e meia no Granada. Em 2021/22 e 2022/23 vestiu a camisola do Real Madrid, mas na temporada seguinte voltou a ser emprestado ao Granada.

Esta temporada fez quatro jogos e apontou uma assistência. Com a camisola do Real Madrid conquistou duas Supertaças Europeias, quatro Mundiais de Clubes, duas Ligas dos Campeões, uma La Liga, uma Taça do Rei e duas Supertaças de Espanha.

