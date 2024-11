David Alaba ainda não recuperou totalmente da lesão no joelho, mas esta quinta-feira, quase 11 meses depois, o central voltou a treinar com bola pela primeira vez, segundo avançou a imprensa espanhola.

Apesar de estar a treinar no relvado desde o verão, só agora é que o austríaco começou a trabalhar com bola. No entanto, apesar dos avanços, ainda faltam algumas semanas até estar apto e totalmente recuperado.

Segundo o clube, «Tchouameni, Courtois, Alaba e Carvajal seguem em processo de recuperação».

O Real Madrid treinou durante a manhã de modo a preparar a receção ao Osasuna, marcada para as 13h deste sábado, às 13h, em jogo referente à 13.ª jornada da La Liga.

Alaba lesionou-se no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo a 17 de dezembro de 2023, num jogo do campeonato contra o Villarreal.