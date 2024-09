A vaga de lesões no Real Madrid continua a não ter fim e agora é a vez de Brahim Díaz ficar de fora dos relvados durante três meses.

Em comunicado, os merengues informaram que o internacional marroquino sofreu uma lesão no adutor da perna direita, sem revelarem o tempo de paragem. Ainda assim, segundo o jornal AS, a gravidade do incidente deve deixar o jogador fora das opções de Carlo Ancelotti durante esse período.

Além do médio de 25 anos, o Real Madrid tem ainda Jude Bellingham e Tchouameni indisponíveis por lesão, ainda que de acordo com a mesma fonte, as esperanças do clube apontem para a recuperação de ambos os atletas para o jogo com o Estugarda, marcado para esta terça-feira.