Real Madrid: capitão Vini Jr. sai assobiado no Bernabéu e deixa recado
Avançado brasileiro envergou a braçadeira contra o Sevilha, mas voltou ao olho do furacão
A braçadeira de capitão não afastou Vini Jr. de novo episódio polémico. Na noite deste sábado, durante a receção do Real Madrid ao Sevilha (2-0), o avançado deixou o jogo aos 83 minutos e foi assobiado pelos próprios adeptos. As vaias foram contrariadas por aplausos, mas geraram desconforto. De tal modo que o brasileiro mudou a fotografia no Instagram – optando por um registo na seleção – e deixou uma enigmática mensagem.
«…», atirou Vini Jr., que recebeu corações de Mbappé e elogios de Endrick, avançado brasileiro que estará de saída para o Lyon de Paulo Fonseca, uma vez que não tem espaço no baralho de Xabi Alonso.
No que diz respeito às contas do campeonato espanhol, o Real Madrid leva 42 pontos, a um do líder Barcelona, que neste domingo visita o Villarreal (15h15). No calendário dos “Merengues” segue-se a receção ao Betis (6.º), a 4 de janeiro.