Era inevitável há vários meses e confirmou-se esta tarde: o Real Madrid é o novo campeão espanhol.

O título, o 35.º da história dos merengues, foi conquistado com uma goleada imposta ao Espanhol de Barcelona (4-0), e a quatro jornadas do final do campeonato.

O Santiago Bernabéu, ainda em obras, vestiu-se a rigor para a festa do título. E a festa, diga-se, começou logo antes do primeiro apito do árbitro, quando Rafa Nadal desceu ao relvado para dar o pontapé inicial.

O Real, a meio da eliminatória das meias-finais da Liga dos Campeões com o Manchester City, não apresentou a sua equipa de gala, mas nem por isso vacilou.

O primeiro golo demorou 33 minutos, e foi construído com sociedade brasileira: Marcelo, titular este sábado, assistiu Rodrygo e o jovem extremo fez o 1-0.

Dez minutos volvidos, Rodrygo voltou a fazer das suas, aproveitando uma perda de bola em zona perigosa da defensiva adversária.

Ao intervalo, os gritos de «campeones» já ecoavam no Bernabéu.

Na segunda parte, Ancelotti lançou alguns pesos pesados para campo, e o resultado ampliou-se naturalmente. Asensio, assistido por Camavinga, «matou» definitivamente a partida.

Mas faltava um nome juntar-se à festa: Karim Benzema.

O francês, lançado à hora de jogo, fez o 4-0 final já nos últimos dez minutos. Quem assistiu? Vinícius Jr., claro, um dos melhores amigos do avançado neste conjunto blanco.

Depois da conquista do Atlético de Madrid o ano passado, o Real Madrid reconquista a La Liga dois anos depois.

A festa foi tímida: o título pareceu inevitável desde muito cedo, até pela falta de comparência de Barcelona e Atlético de Madrid, e porque na quarta-feira há outro objetivo para perseguir. A final da Liga dos Campeões.