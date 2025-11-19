O Real Madrid informou, esta quarta-feira, que Éder Militão tem uma «lesão muscular no adutor longo da perna direita».

O defesa contraiu a lesão ao serviço da seleção brasileira, no particular contra a Tunísia, e teve de ser substituído aos 60 minutos.

Os «merengues» não confirmaram o tempo de paragem, mas o central brasileiro deverá ficar fora das opções de Xabi Alonso cerca de três semanas.

