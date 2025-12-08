Ao cabo de 16 jogos, um golo e uma assistência na época pelo Real Madrid, Éder Militão volta a parar com uma grave lesão, desta feita com «uma rutura no músculo bíceps femorais da coxa esquerda, com envolvimento do tendão». A informação foi publicada pelos “Merengues” nesta segunda-feira, com a imprensa espanhola a avançar que o defesa brasileiro vai parar pelo menos durante quatro meses.

Por isso, Militão vai falhar a visita ao Benfica, na última jornada da fase liga da Champions, a 28 de janeiro.

Desde agosto de 2023, o ex-FC Porto sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, uma rotura do ligamento cruzado anterior e dos meniscos no joelho direito (2024) e várias lesões musculares. Depois de acumular 101 jogos entre 2021 e 2023, Éder Militão fez 47 jogos nas últimas três épocas.

Assim, o defesa brasileiro junta-se a Dani Carvajal, Arnold, Alaba e Mendy no boletim clínico do Real Madrid e complica a gestão na defesa dos madrilenos, até porque Álvaro Carreras e Fran García foram expulsos na noite de domingo, na derrota caseira com o Celta de Vigo.